СК возбудил дело против сотрудников Минобороны из-за ущерба на ₽300 млн

Александр Бастрыкин (Фото: СК России)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России — Юрия Захаренко и Михаила Баранова. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».



«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова», — сказал он.

По данным следствия, фигуранты подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям государственного контракта. Ущерб государству оценивается более чем в 300 млн руб.

Накануне суд приговорил начальника 5481-го военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Суд также взыскал с Болгарева более 14 млн руб. за счет арестованного имущества.

Следствие считает, что в период с 2017 по 2023 год подсудимый получил более 14 млн руб. от гендиректора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко «за формальную приемку продукции военного назначения» и общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.