Начальника представительства Минобороны Болгарева осудили на 8,5 лет за взятку

Начальника представительства Минобороны осудили на 8,5 лет за взятку

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд приговорил начальника 5481-го военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева к восьми с половиной годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщил Следственный комитет.

Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса.

Помимо этого, суд взыскал с него более 14 млн руб. за счет арестованного имущества.

По версии следствия, в период с 2017 по 2023 год Болгарев получил более 14 млн руб. от гендиректора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко «за формальную приемку продукции военного назначения» и общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.

Завод привлекли к исполнению более десяти госконтрактов Минобороны на сумму свыше 500 млн руб. в качестве субподрядчика. Его продукция в том числе поступала в подразделения, участвующие в боевых действиях. Болгарев контролировал ее качество и осуществлял техническую приемку.

С начала 2024 года продолжаются аресты генералов и гражданских служащих Минобороны в рамках дел о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями. Фигурантами также становились сотрудники компаний, выполняющих гособоронзаказ.