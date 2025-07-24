Умер знаменитый рестлер и актер Халк Хоган

Халку Хогану был 71 год. К моменту приезда медицинской бригады у него уже остановилось сердце

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Знаменитый американский рестлер и актер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, сообщает TMZ Sports.

По данным издания, рано утром в четверг машина скорой помощи прибыла к дому рестлера в Клируотере, штат Флорида. Операторы медицинской службы передали, что бригаду вызвали, когда у Хогана остановилось сердце.

Тело Хогана вынесли на носилках и погрузили в машину скорой помощи.

Всего несколько недель назад жена Хогана Скай опровергала слухи об ухудшении его здоровья. Она говорила, что его сердце «крепкое» и он восстанавливается после операции на шее, которую перенес в мае.

Халк Хоган начал свою карьеру рестлера в 1977 году. В 1983 году американский спортсмен подписал контракт с World Wrestling Federation (WWF), позднее сменившей название на WWE.

Кинокарьера легенды рестлинга Халка Хогана началась в 1982 году. Среди его самых известных работ — фильмы «Гром в раю», «Силач Санта-Клаус» и «Крутой Уокер».