Белоусову показали автоматизированную систему управления частями в бою

Андрей Белоусов (слева) (Фото: Минобороны России)

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки проверил реализацию проекта по внедрению автоматизированных систем управления подразделениями в зоне боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Министру продемонстрировали образцы систем информационного взаимодействия между пунктами управления. Также представили «кластер подготовки специалистов».

«Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия как по горизонтали, так и вертикали», — доложили Белоусову. Он отметил, что «картина впечатляющая, много сделано».



В завершение визита министр провел совещание, в рамках которого подчеркнул, что создаваемая система не должна ограничивать командиров, а должна расширять их возможности. Также он поручил ускорить подготовку бойцов, участвующих в СВО, к использованию новых цифровых компонентов.

В начале июля Белоусов объявил о сотрудничестве военного ведомства с гражданскими вузами в рамках подготовки для армии специалистов по современным востребованным специальностям, в том числе в области информационных технологий и искусственного интеллекта.

Для этого следует отработать, как выразился министр, «системные формы взаимодействия с гражданской сферой» в интересах Минобороны.