Белоусову показали автоматизированную систему управления частями в бою
Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки проверил реализацию проекта по внедрению автоматизированных систем управления подразделениями в зоне боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Министру продемонстрировали образцы систем информационного взаимодействия между пунктами управления. Также представили «кластер подготовки специалистов».
«Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия как по горизонтали, так и вертикали», — доложили Белоусову. Он отметил, что «картина впечатляющая, много сделано».
В завершение визита министр провел совещание, в рамках которого подчеркнул, что создаваемая система не должна ограничивать командиров, а должна расширять их возможности. Также он поручил ускорить подготовку бойцов, участвующих в СВО, к использованию новых цифровых компонентов.
В начале июля Белоусов объявил о сотрудничестве военного ведомства с гражданскими вузами в рамках подготовки для армии специалистов по современным востребованным специальностям, в том числе в области информационных технологий и искусственного интеллекта.
Для этого следует отработать, как выразился министр, «системные формы взаимодействия с гражданской сферой» в интересах Минобороны.
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