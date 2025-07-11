Белоусову доложили о новой системе управления дронами

Андрей Белоусов (слева) (Фото: Минобороны России)

В группировке «Днепр» освоили новую систему управления беспилотными летательными аппаратами, сообщили министру обороны России Андрею Белоусову на командном пункте «Днепр», передает министерство в своем телеграм-канале.

По словам генерал-полковника Михаила Теплинского, система позволит сократить число потерянных БПЛА и контролировать их применение.

«Это нам позволило применять беспилотные системы по единому замыслу, уменьшить их потери, а также вести учет их применения», — сказал он.

11 июля 2025 года Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Днепр». Он заслушал доклады Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения боевых задач.

Командующий доложил Белоусову об испытании партии автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных концерном «Калашников».

Также Белоусов поручил в кратчайшие сроки проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск.