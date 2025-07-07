Минобороны России начнет готовить специалистов в сфере ИИ

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Минобороны будет сотрудничать с гражданскими вузами при подготовке для армии специалистов по современным востребованным специальностям, в том числе в области информационных технологий (IТ) и искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов в ходе экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования.

Для этого следует отработать, как выразился министр, «системные формы взаимодействия с гражданской сферой» в интересах Минобороны.

Белоусов также призвал сформировать эффективную систему оценки военных образовательных учреждений. По его словам, такая система должна быть основана на понятных критериях и обратной связи.

«Начинать нужно с системы аттестации преподавательского состава», — сказал министр.

В качестве примера, к чему приводит отсутствие эффективной системы управления военным образованием, министр обороны привел ситуацию в Новосибирском высшем командном училище. Ранее он побывал там с проверкой организации учебного процесса.

«Основная часть курсантов живет в палатках при 35-градусных морозах. <...> А материальная база, я посмотрел там, в лучшем случае 20-летней давности», — пояснил Белоусов. По его словам, без изменения системы управления военным образованием исправить ситуацию не получится.