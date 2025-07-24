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Камбоджа опровергла бегство экс-премьера после перестрелок с Таиландом

Камбоджа опровергла бегство экс-премьера Хун Сена после перестрелок с Таиландом
Хун Сен
Хун Сен (Фото: Rodrigo Reyes Marin / Zuma / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Камбоджи, председатель сената и королевского тайного совета Камбоджи Хун Сен назвал «сфабрикованным» сообщение тайских СМИ о том, что он якобы сбежал в Китай на фоне столкновений на границе. Об этом сообщает издание Khmer Times.

Он сейчас «командует армией в Камбодже с помощью видеосистемы вместе с премьер-министром, министром национальной обороны, главнокомандующим вооруженными силами и всеми уровнями вооруженных сил, чтобы нанести ответный удар по вторгшимся сиамцам». «Он никуда не сбегал», — сказал пресс-секретарь Хун Сена.

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Посольство&nbsp;Таиланда в Пномпене, Камбоджа, 24 июля 2025 года

По словам министра внутренних дел и вице-премьера Сар Сокха, камбоджийские военные «одерживают верх в защите национальной территории».

Накануне тайский экс-премьер Таксин Чинават обвинил Хун Сена в том, что тот отдал приказ о «бомбардировке тайской территории».

Ранее армейское командование Таиланда сообщило об обстреле системами залпового огня со стороны Камбоджи, в ответ был нанесен авиаудар.

Бои начались с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Они идут по меньшей мере в шести местах, заявил тайский контр-адмирал Сурасан Конгсири.

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