Камбоджа опровергла бегство экс-премьера после перестрелок с Таиландом
Бывший премьер-министр Камбоджи, председатель сената и королевского тайного совета Камбоджи Хун Сен назвал «сфабрикованным» сообщение тайских СМИ о том, что он якобы сбежал в Китай на фоне столкновений на границе. Об этом сообщает издание Khmer Times.
Он сейчас «командует армией в Камбодже с помощью видеосистемы вместе с премьер-министром, министром национальной обороны, главнокомандующим вооруженными силами и всеми уровнями вооруженных сил, чтобы нанести ответный удар по вторгшимся сиамцам». «Он никуда не сбегал», — сказал пресс-секретарь Хун Сена.
По словам министра внутренних дел и вице-премьера Сар Сокха, камбоджийские военные «одерживают верх в защите национальной территории».
Накануне тайский экс-премьер Таксин Чинават обвинил Хун Сена в том, что тот отдал приказ о «бомбардировке тайской территории».
Ранее армейское командование Таиланда сообщило об обстреле системами залпового огня со стороны Камбоджи, в ответ был нанесен авиаудар.
Бои начались с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Они идут по меньшей мере в шести местах, заявил тайский контр-адмирал Сурасан Конгсири.
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