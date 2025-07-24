Силовики задержали экс-главу «Черноморнефтегаза»

Правоохранители задержали владельца сети крымских заправок «ТЭС» Сергея Бейма по делу о мошенничестве, сообщили источники РБК. Ранее он руководил «Черноморнефтегазом» и был депутатом местного парламента

Сергей Бейм (Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости)

Сотрудники правоохранительных органов задержали президента и совладельца крымской компании «ТЭС» Сергея Бейма, сообщили два источника, знакомых с материалами дела.

По словам одного из собеседников, Бейм был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

По этому же делу была задержана Мария Пяткова, руководитель крымской компании «Аврора», связанной с ТЭС и зарегистрированной с нею по одному адресу.

Сергей Бейм руководил «Черноморнефтегазом» в 2014–2015 годах. В 2006–2010 годах был депутатом парламента полуострова.

Группа компаний «ТЭС», как сказано на сайте, управляет крупнейшей сетью автозаправок с парком собственных бензовозов и нефтебаз; портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов; предприятием по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой, химической и других отраслей сельского хозяйства. В группу компаний «ТЭС» также входит отель, дистрибуция смазочных материалов и автошин и сеть кафе быстрого обслуживания.

РБК направил запрос в компанию. Связаться с Беймом не удалось.

Компанию «ТЭС» основал Геннадий Бейм, отец Сергея.

За 2024 год выручка компании составила 18 млрд руб., чистая прибыль — 130 млн руб.