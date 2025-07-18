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Политика ,  
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Лукашенко расширил полномочия военных для мобилизации машин и дронов

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны транспортными средствами, в том числе БПЛА, в период мобилизации и военное время. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Как пишет «БелТА», документ корректирует Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное в 2001 году.

Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили их по договору финансовой аренды (лизингу). Также уточнен порядок постановки мобилизационных задач для компаний — поставщиков транспорта и их учета при мобилизационном развертывании.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Кроме того, Минобороны Белоруссии получило право определять, какие запасные части, инструменты и оборудование необходимы для поддержания работоспособности поставляемых транспортных средств.

Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется Советом министров Белоруссии.

В конце июня белорусский Комитет государственной безопасности сообщил о предотвращении спецоперации по атаке на стратегические объекты страны с помощью дронов. Сотрудникам КГБ удалось найти организатора удара, он находился в другой стране. При этом в комитете не уточнили, по каким именно предприятиям готовили атаки.

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Белоруссия указ БПЛА транспорт Вооруженные силы
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