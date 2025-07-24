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Переговоры в Стамбуле ,  
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Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула после переговоров

Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Российская делегация на переговорах в Стамбуле
Российская делегация на переговорах в Стамбуле (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Самолет с российской делегацией, которая участвовала в переговорах с представителями Украины, вылетел из Стамбула, передает «РИА Новости».

Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся 23 июля. На них делегации обсудили меморандумы по урегулированию конфликта.

Главным итогом переговоров стала новая договоренность об обмене военнопленными. Москва также предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Мединский подтвердил выполнение гуманитарных договоренностей с Украиной
Политика
Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года

Российская сторона надеется, что четвертый раунд переговоров с украинской делегацией состоится, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, все гуманитарные вопросы, о которых договорились Россия и Украина во время второго раунда переговоров, были выполнены.

На втором раунде переговоров, 2 июня, стороны договорились об обмене примерно 1,2 тыс. человек. Мединский добавил, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила в ближайшее время начать новый процесс обмена не менее чем по 1,2 тыс. человек.

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