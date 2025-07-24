В суд поступило новое уголовное дело против Татьяны Лазаревой

Татьяна Лазарева (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Пресненский суд Москвы получил материалы дела в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента после привлечения к административной ответственности (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса), сообщили РБК в суде. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

В середине июля суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте обвиняемой в рамках уголовного дела. Защита телеведущей обжаловала заочный арест. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу 28 июля, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы.

В июле 2022 года Минюст включил Лазареву в реестр иноагентов. В июне и октябре 2023 года ее дважды штрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях.

В декабре 2024 года суд заочно приговорил телеведущую к шести с половиной годам колонии по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 Уголовного кодекса).

Поводом стали ее высказывания относительно ударов беспилотников по объектам в России. Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции.

Сейчас она живет в Испании, куда уехала в феврале 2022 года.