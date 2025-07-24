В Ozon заявили о негативных последствиях запрета ПВЗ в домах для бизнеса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Инициатива о запрете размещать пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов может навредить развитию малого и среднего бизнеса и ухудшить доступность онлайн-покупок для россиян, сообщили РБК в пресс-службе Ozon.

«Пункты выдачи — это не просто удобство нескольких клиентов. Это важная часть городской инфраструктуры, которой ежедневно пользуются миллионы людей», — отметили в компании.

Маркетплейс сослался на собственное исследование, проведенное в 2024 году, по которому большинство россиян считают, что наличие ПВЗ рядом с домом делает район более комфортным для жизни. По его результатам, каждый пятый опрошенный выразил желание видеть больше таких точек в своем районе, а две трети считают идеальным их размещение в доме или неподалеку. Особенно высокую поддержку подобной инфраструктуре, согласно результатам исследования, выразили жители малых городов: 80% выступают за открытие новых ПВЗ.

В компании напомнили, что пункты выдачи часто открывают представители малого и среднего бизнеса, они создают рабочие места и обеспечивают устойчивый сервис в своих регионах, а ограничения на размещение ПВЗ могут затормозить развитие предпринимательства и онлайн-торговли.

Ранее в Wildberries также прокомментировали РБК эту инициативу, назвав ее «поражающей воображение». «Инициатива сенатора Голова поражает воображение во всех отношениях — от уровня ее популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации на экономику страны», — сообщили в компании.

Идею запретить ПВЗ сенатор Голов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и объяснил ее «многочисленными жалобами граждан на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, вызванные деятельностью объектов дистанционной торговли в жилой застройке», следует из письма, оказавшегося в распоряжении издания «Известия».