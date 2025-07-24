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Wildberries назвал идею сенатора о запрете ПВЗ «поражающей воображение»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Идея запретить размещать пункты выдачи заказов на первом этаже жилых домов «поражает воображение». Об этом заявили РБК в Wildberries, комментируя идею сенатора Олега Голова запретить дарксторы и пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов.

Эту идею он предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Инициатива сенатора Голова поражает воображение во всех отношениях — от уровня ее популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации на экономику страны», — сообщили РБК в Wildberries.

Сенатор предложил запретить ПВЗ и дарксторы на первых этажах жилых домов
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Именно ПВЗ позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах страны. При закрытии пунктов выдачи заказов исчезнет возможность покупать все необходимое для, например, сбора ребенка в школу, в малых населенных пунктах. Ведь зачастую там отсутствуют крупные торговые сети и центры, а есть только пункт выдачи маркетплейса», — заявили в маркетплейсе.

Там заявили, что по этой же логике «все коммерческие магазины, аптеки и салоны красоты также должны быть изгнаны из жилых домов». «Подобная инициатива вызвана незнанием основ работы электронной коммерции и вызовет только экономическую и социальную напряженность», — добавили в Wildberries.

Идею запретить ПВЗ сенатор Голов объяснил «многочисленными жалобами граждан на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, вызванные деятельностью объектов дистанционной торговли в жилой застройке», следует из письма, оказавшегося в распоряжении издания «Известия».

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