 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пожарные потушили пожар в торговом центре в Новошахтинске

МЧС ликвидировало пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области

Пожарные потушили пожар в торговом центре в Новошахтинске
Video

В Новошахтинске Ростовской области спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Инцидент произошел на улице Ленина. Пламя охватило 1300 квадратов здания. Для ликвидации пожара привлечены 84 специалиста, 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек личного состава, 11 единиц техники. На момент пожара посетителей внутри не было.

Ранее в Москве два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе на улице Пермской, сообщали в МЧС. По данным ведомства, возгорание началось на третьем этаже разноуровневого административно-складского комплекса: загорелись оборудование и личные вещи. Спасатели эвакуировали 33 человека с верхних этажей.

8 июня на востоке Москвы произошел пожар в здании торгового центра «Семеновский пассаж». Возгорание началось в вентилируемом фасаде здания. Огонь тушили 50 пожарных при помощи 15 единиц техники. Пожар был локализован на площади около 100 кв. м, открытое горение ликвидировано. Из здания эвакуировали 30 человек.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
пожар Ростовская область
Материалы по теме
МЧС сообщило о погибшем в пожаре на Мытной улице в Москве
Общество
Пожар в многоэтажке в Новороссийске. Видео
Общество
Рогов сообщил о лесном пожаре в районе въезда в Энергодар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Столичную модель семейной медиации распространят на другие регионы страны Город, 12:54
Матвиенко заявила об отсутствии «предмета» встречи Путина и Зеленского Политика, 12:54
Реклама или отзыв: за что штрафуют блогеров и почему это происходит чащеПодписка на РБК, 12:51
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на социально значимые продукты Общество, 12:49
Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное Общество, 12:49
В Ozon заявили о негативных последствиях запрета ПВЗ в домах для бизнеса Общество, 12:39
Путин приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда Политика, 12:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Tether заморозила $1,6 млн в USDT в секторе Газа и перевыпустила для США Крипто, 12:35
В Кремле сообщили, почему не ждали прорыва от переговоров с Украиной Политика, 12:33
К месту крушения Ан-24 у Тынды направили спасателей из соседних регионов Общество, 12:33
Пожарные потушили пожар в торговом центре в Новошахтинске Общество, 12:18
Союз биатлонистов возглавил медиарейтинг Минспорта, РФС — вне топ-3 Спорт, 12:15
Депутаты предложили запретить подпольные «бойцовские клубы» для мигрантов Политика, 12:14
Песков заявил, что Украина удерживает мирных россиян как заложников Политика, 12:10