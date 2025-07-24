Пожарные потушили пожар в торговом центре в Новошахтинске

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В Новошахтинске Ростовской области спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Инцидент произошел на улице Ленина. Пламя охватило 1300 квадратов здания. Для ликвидации пожара привлечены 84 специалиста, 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек личного состава, 11 единиц техники. На момент пожара посетителей внутри не было.

Ранее в Москве два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе на улице Пермской, сообщали в МЧС. По данным ведомства, возгорание началось на третьем этаже разноуровневого административно-складского комплекса: загорелись оборудование и личные вещи. Спасатели эвакуировали 33 человека с верхних этажей.

8 июня на востоке Москвы произошел пожар в здании торгового центра «Семеновский пассаж». Возгорание началось в вентилируемом фасаде здания. Огонь тушили 50 пожарных при помощи 15 единиц техники. Пожар был локализован на площади около 100 кв. м, открытое горение ликвидировано. Из здания эвакуировали 30 человек.