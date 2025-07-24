Пожарные потушили пожар в торговом центре в Новошахтинске
В Новошахтинске Ростовской области спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.
Инцидент произошел на улице Ленина. Пламя охватило 1300 квадратов здания. Для ликвидации пожара привлечены 84 специалиста, 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек личного состава, 11 единиц техники. На момент пожара посетителей внутри не было.
Ранее в Москве два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе на улице Пермской, сообщали в МЧС. По данным ведомства, возгорание началось на третьем этаже разноуровневого административно-складского комплекса: загорелись оборудование и личные вещи. Спасатели эвакуировали 33 человека с верхних этажей.
8 июня на востоке Москвы произошел пожар в здании торгового центра «Семеновский пассаж». Возгорание началось в вентилируемом фасаде здания. Огонь тушили 50 пожарных при помощи 15 единиц техники. Пожар был локализован на площади около 100 кв. м, открытое горение ликвидировано. Из здания эвакуировали 30 человек.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ