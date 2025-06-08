МЧС уточнило число погибших при пожаре на складе в Москве
В Москве два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе на улице Пермская, сообщила в телеграм-канале пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и одном пострадавшем.
По данным ведомства, возгорание началось на третьем этаже разноуровневого административно-складского комплекса: загорелись оборудование и личные вещи. Спасатели эвакуировали 33 человека с верхних этажей.
В тушении были задействованы 20 пожарных и 7 единиц техники. Пожар локализовали и ликвидировали на площади 30 кв.м.
Ранее 8 июня на востоке Москвы произошел пожар в здании торгового центра «Семеновский пассаж». Возгорание началось в вентилируемом фасаде здания.
Огонь тушили 50 пожарных при помощи 15 единиц техники. Пожар был локализован на площади около 100 кв. м, открытое горение ликвидировано.
Из здания эвакуировали 30 человек. Информация о пострадавших не поступала. Причины происшествия устанавливаются.
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