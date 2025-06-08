На востоке Москвы загорелся торговый центр «Семеновский пассаж»
На востоке Москвы горит торговый центр «Семеновский пассаж».
РБК в пресс-службе столичного МЧС сообщили, что загорелось административное здание по адресу: улица Большая Семеновская, д. 49а. Возгорание началось в вентилируемом фасаде двухэтажного здания.
Спасательные службы эвакуировали из здания 30 человек. На месте работают 50 пожарных и 15 единиц техники. Пожар локализован на площади 100 кв. м, открытое горение ликвидировали.
Из-за крупного пожара на складе с горюче-смазочными материалами в подмосковном Пушкино вечером 7 июня было полностью перекрыто движение на Ярославском и Ивантеевском шоссе.
Пожар начался на складе около 18:00. Его площадь увеличилась с 8,1 тыс. до 21 тыс. кв. м, огонь перекинулся на соседнее здание. По данным МЧС, к 22:27 мск возгорание удалось локализовать. На месте обрушилась кровля площадью 13 тыс. кв. м.
К тушению были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 27 единиц техники.
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