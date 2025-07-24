Депутаты предложили запретить подпольные «бойцовские клубы» для мигрантов
Мигрантам следует запретить участвовать в подпольных клубах смешанных единоборств (MMA), так как там они получают боевой опыт для совершения в дальнейшем преступлений. Об этом говорится в обращении депутатов от партии «Новые люди» Владислава Даванкова и Владимира Плякина министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву (есть в распоряжении РБК).
По словам авторов письма, в последнее время в стране растет число преступлений, совершенных натренированными в поединках MMA мигрантами.
Существование нелегальных спортивных секций «превращает спорт в оружие и используется для противоправной деятельности, что представляет серьезную угрозу общественной безопасности», отмечают депутаты.
Они уверены, что для борьбы с подпольными тренировочными площадками требуется отдельный закон.
«Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории», — говорится в письме Колокольцеву. Кроме того, у силовиков появится рычаг для их ликвидации и привлечения к ответственности их организаторов.
Ранее, в марте 2025 года, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру провести «масштабную» проверку клубов ММА, которые «все чаще создаются и работают по этническому признаку».
В своем обращении депутат указал, что такие MMA-клубы воспитывают «радикальных исламистов» и угрожают государственной безопасности. По информации Миронова, в Москве работает около 500 подпольных спортивных секций.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ