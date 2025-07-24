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Ограничения для мигрантов ,  
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Депутаты предложили запретить подпольные «бойцовские клубы» для мигрантов

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Ограничения для мигрантов
Фото: Юрий Чичков / РБК
Фото: Юрий Чичков / РБК

Мигрантам следует запретить участвовать в подпольных клубах смешанных единоборств (MMA), так как там они получают боевой опыт для совершения в дальнейшем преступлений. Об этом говорится в обращении депутатов от партии «Новые люди» Владислава Даванкова и Владимира Плякина министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву (есть в распоряжении РБК).

По словам авторов письма, в последнее время в стране растет число преступлений, совершенных натренированными в поединках MMA мигрантами.

Существование нелегальных спортивных секций «превращает спорт в оружие и используется для противоправной деятельности, что представляет серьезную угрозу общественной безопасности», отмечают депутаты.

Они уверены, что для борьбы с подпольными тренировочными площадками требуется отдельный закон.

«Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории», — говорится в письме Колокольцеву. Кроме того, у силовиков появится рычаг для их ликвидации и привлечения к ответственности их организаторов.

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Ранее, в марте 2025 года, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру провести «масштабную» проверку клубов ММА, которые «все чаще создаются и работают по этническому признаку».

В своем обращении депутат указал, что такие MMA-клубы воспитывают «радикальных исламистов» и угрожают государственной безопасности. По информации Миронова, в Москве работает около 500 подпольных спортивных секций.

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Денис Малышев, Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Новые люди Владислав Даванков Сергей Миронов Владимир Колокольцев смешанные единоборства (ММА)
Владислав Даванков фото
Владислав Даванков
политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
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Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
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