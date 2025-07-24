RT узнал, что Ан-24 пропал при заходе на второй круг
Связь с Ан-24, летевшим рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров утром 24 июля. По его словам, для поисков задействованы все необходимые силы и средства.
Позднее глава региона уточнил, что на борту 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа.
Спасатели отправились в Тындинский район области на поиски пропавшего Ан-24, сообщил амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.
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