RT узнал, что Ан-24 пропал при заходе на второй круг

Самолет Ан-24 (Фото: Synthetic Messiah / Shutterstock)

Связь с Ан-24, летевшим рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров утром 24 июля. По его словам, для поисков задействованы все необходимые силы и средства.

Позднее глава региона уточнил, что на борту 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа.

Спасатели отправились в Тындинский район области на поиски пропавшего Ан-24, сообщил амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.