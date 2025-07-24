В Амурской области пропал самолет с 49 пассажирами на борту

Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого 49 человек, пропал в Амурской области при заходе на посадку в аэропорту Тында. Началась поисково-спасательная операция

Самолет Ан-24 (Фото: Алексей Полежаев / Flickr)

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого около 40 человек, не выходит на связь в Амурской области, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту находятся 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шесть членов экипажа, заявил губернатор Василий Орлов.

На сайте аэропорта Благовещенска указано, что самолет вылетел в 11:21 по местному времени (5:21 мск). Связь с воздушным судном пропала около 13.00 (7:00 мск) — при заходе на посадку в аэропорту Тында, когда самолет ушел на второй круг, отметили в транспортной прокуратуре.

Погода в районе пропажи Ан-24 в Приамурье плохая, была задержка рейса, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Самолет не вышел на связь в контрольной точке в нескольких километрах от аэропорта города Тынды, но не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Спасатели уже отправились в Тындинский район для поиска пропавшего Ан-24. МЧС подняло в небо поисковый вертолет Ми-8. Тындинская транспортная прокуратура совместно с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения).

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании Ангара, обратился за комментарием в Росавиацию, в аэропорт Благовещенска и Тынды. В администрации Тынды и ЕДДС Тындинского района отказались от комментариев.