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Военная операция на Украине ,  
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Российские средства ПВО уничтожили 39 беспилотников за ночь

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Военная операция на Украине

Российские силы ПВО перехватили за ночь 39 беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Над акваторией Черного моря сбили 21 дрон, над акваторией Азовского моря — 11 дронов, а над территорией Краснодарского края — семь дронов.

Женщина погибла при падении обломков дрона близ Адлера
Политика

В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотников начался пожар в гаражном кооперативе, сообщал ранее оперштаб Краснодарского края. Возгорание затронуло четыре гаража по ул. Авиационной, общая его площадь составила 200 кв. м. Пожар ликвидировали.

В результате падения обломков дронов один человек погиб и один получил тяжелые ранения.

Вечером 23 июля Минобороны отчиталось об уничтожении 21 украинского дрона над Россией. Тогда десять из них сбили над Черным морем, еще два — над Краснодарским краем.

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Теги
Полина Минаева
Минобороны Россия ПВО атака дронов
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