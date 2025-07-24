Российские средства ПВО уничтожили 39 беспилотников за ночь
Российские силы ПВО перехватили за ночь 39 беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Над акваторией Черного моря сбили 21 дрон, над акваторией Азовского моря — 11 дронов, а над территорией Краснодарского края — семь дронов.
В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотников начался пожар в гаражном кооперативе, сообщал ранее оперштаб Краснодарского края. Возгорание затронуло четыре гаража по ул. Авиационной, общая его площадь составила 200 кв. м. Пожар ликвидировали.
В результате падения обломков дронов один человек погиб и один получил тяжелые ранения.
Вечером 23 июля Минобороны отчиталось об уничтожении 21 украинского дрона над Россией. Тогда десять из них сбили над Черным морем, еще два — над Краснодарским краем.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ