Женщина погибла при падении обломков дрона близ Адлера

При падении обломков дрона в Адлерском районе пострадали две женщины, которые находились на улице. Одна погибла на месте, вторую госпитализировали. Рядом произошел пожар в гаражном кооперативе

Одна женщина погибла, одна пострадала при падении обломков дрона в Адлерском районе Сочи, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения», — сказано в сообщении.

Речь идет о двух женщинах — обе в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар в одном из гаражных кооперативов. Загорелись четыре гаража, также на улице Авиационной. Огонь охватил 200 кв. м. Пожар уже потушили. Предварительно, при пожаре никто не пострадал, сообщили в оперативном штабе.

«РИА Новости» писало, что на территории соседнего с Адлером Сочи ночью были слышны звуки не менее пяти взрывов.

В «Сириусе» и Новороссийске, также расположенных в Краснодарском крае, в ночь на 24 июля была объявлена опасность атаки дронов. Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщал о работе ПВО. До этого Минобороны отчитывалось об уничтожении десяти беспилотников над Черным морем и еще двух — над Краснодарским краем.

По словам Плишкина, во время атаки произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая.

Аэропорт Сочи в ночь на 24 июля ограничил работу на фоне атаки. Меры были введены около 23:08 мск. К 03:05 мск ограничения сняли.