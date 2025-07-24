В Сочи в результате падения обломков дронов загорелись гаражи

В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотников начался пожар в гаражном кооперативе, сообщает пресс-служба оперативный штаб Краснодарского края.

«Возгорание затронуло 4 гаража в кооперативе по ул. Авиационной. Общая площадь — 200 кв. м. Пожар ликвидирован в 2:51», — говорится в сообщении.

Предварительно, на месте пожара никто не пострадал.

Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что беспилотник уничтожили ночью в акватории Черного моря. Обломки, по его данным упали на Авиационной улице, там произошел пожар. Оперштаб ранее написал, что один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.

«Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», — говорится в сообщении.

Прошунин также отметил, что в настоящее время, согласно сообщениям регионального штаба, угрозы с воздуха нет.

Поздно вечером 23 июля Минобороны отчиталось об уничтожении 21 украинского дрона над Россией. Тогда 10 из них сбили над Черным морем, еще два — над Краснодарским краем.