В Сочи в результате падения обломков дронов загорелись гаражи
В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотников начался пожар в гаражном кооперативе, сообщает пресс-служба оперативный штаб Краснодарского края.
«Возгорание затронуло 4 гаража в кооперативе по ул. Авиационной. Общая площадь — 200 кв. м. Пожар ликвидирован в 2:51», — говорится в сообщении.
Предварительно, на месте пожара никто не пострадал.
Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что беспилотник уничтожили ночью в акватории Черного моря. Обломки, по его данным упали на Авиационной улице, там произошел пожар. Оперштаб ранее написал, что один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.
«Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», — говорится в сообщении.
Прошунин также отметил, что в настоящее время, согласно сообщениям регионального штаба, угрозы с воздуха нет.
Поздно вечером 23 июля Минобороны отчиталось об уничтожении 21 украинского дрона над Россией. Тогда 10 из них сбили над Черным морем, еще два — над Краснодарским краем.
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