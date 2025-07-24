Депутат Колунов напомнил о переносе крайней даты оплаты услуг ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России перенесут крайнюю дату оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В разговоре с «РИА Новости» он отметил, что изменение предоставит гражданам больше времени, чтобы вовремя оплатить счета, а также снизит риск просрочек и штрафных санкций. Как объяснил Колунов, многим россиянам зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца.

По его словам, перенос также принесет пользу и управляющим компаниям и поставщикам коммунальных услуг.

«Он поможет упростить планирование и обработку платежей, снизить нагрузку на бухгалтерию организаций в начале месяца», — заключил депутат.

Закон о переносе срока оплаты услуг ЖКХ президент Владимир Путин подписал 24 июня. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в Жилищный кодекс 17 июня.

Кроме этого, закон устанавливает новый крайний срок предоставления платежного документа (включая электронную форму) — не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. До сих пор такой датой было 1-е число.