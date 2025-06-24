 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Путин утвердил перенос крайней даты оплаты услуг ЖКХ

Путин утвердил перенос крайней даты оплаты услуг ЖКХ на 15-е число
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На портале правовых актов опубликован подписанный президентом России закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в законе.

Также закон устанавливает новый крайний срок предоставления платежного документа (включая электронную форму) — не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. До сих пор такой датой было 1-е число.

В Госдуме напомнили об ужесточении требований к концессионерам ЖКХ осенью
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в Жилищный кодекс 17 июня. Как объяснил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, закон был принят для «удобства и комфорта» граждан, чтобы предотвратить просрочки оплаты услуг ЖКХ.

«Многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты», — уточнил депутат. Он добавил, что отсутствие просрочек позволит избежать начисления пеней.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Владимир Путин ЖКХ Госдума законопроект
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Суд взыскал с Хабенского долг за ЖКХ
Общество
В Госдуме заявили, что в 2025 году тарифы на ЖКХ вырастут на 11,9%
Экономика
Путин рассказал, что должны понимать жильцы домов с оплатой ЖКХ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 19:09
Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ Недвижимость, 19:08
Аналитики «Т-Инвестиций» обновили прогноз по рынку акций в 2025 году Инвестиции, 19:07
В России все-таки разрешили корпоративные «матрешки». К чему это приведетПодписка на РБК, 19:01
Во Франции после нападения со шприцами на фестивале задержали 14 человек Общество, 18:59
Лионелю Месси — 38 лет. Топ-7 самых экзотических автомобилей футболиста Авто, 18:58
Раненного при нападении львов директора «Тайгана» перевезли в Краснодар Общество, 18:57
Путин подписал закон о переселении жильцов при аналоге реновации Недвижимость, 18:56
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» выплатить $1,37 млрд Политика, 18:51
Владельцы перечислили проблемы Haval Jolion с пробегом более 100 тыс. км Авто, 18:46
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
Дмитрий Лоськов получил новую должность в «Локомотиве» Спорт, 18:43
Бизнес-клиенты «Билайна» получили доступ к моментальным платежам «Сбера» Отрасли, 18:36
Иран связался с Катаром после удара по авиабазе США на его территории Политика, 18:29
Умер гитарист и сооснователь рок-группы Bad Company Мик Ральфс Общество, 18:25