Путин утвердил перенос крайней даты оплаты услуг ЖКХ

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На портале правовых актов опубликован подписанный президентом России закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в законе.

Также закон устанавливает новый крайний срок предоставления платежного документа (включая электронную форму) — не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. До сих пор такой датой было 1-е число.

Депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в Жилищный кодекс 17 июня. Как объяснил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, закон был принят для «удобства и комфорта» граждан, чтобы предотвратить просрочки оплаты услуг ЖКХ.

«Многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты», — уточнил депутат. Он добавил, что отсутствие просрочек позволит избежать начисления пеней.