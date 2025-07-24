В Германии предложили разработать тараканов-шпионов
В Германии предложили разработать тараканов-шпионов для сбора данных, сообщил Reuters со ссылкой на главу Cyber Innovation Hub of the Bundeswehr (центр киберинноваций Бундесвера) Свена Вайценэггера.
По данным источников агентства, для реализации оборонных планов Германии канцлер Фридрих Мерц рассматривает возможности искусственного интеллекта и технологий стартапов.
Вайценэггер рассказал, что получает около 20-30 запросов с идеями разработки оборонных технологий. Одна из них — тараканы-шпионы компании немецко-американского стартапа Swarm Biotactics.
Они оснащены специализированными миниатюрными рюкзаками, которые позволяют собирать данные в режиме реального времени с помощью камер. Специалисты смогут дистанционно управлять тараканами и собирать информацию о позициях противника.
«Наши биороботы на основе живых насекомых оснащены нейростимуляторами, сенсорами и защищенными модулями связи <...> ими можно управлять по-отдельности или использовать в автономных роях», — сказал генеральный директор Swarm Biotactics Стефан Вильгельм.
Страны НАТО по итогам саммита в Гааге согласились довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, 3,5% из них будут направляться на ключевые оборонные нужды.
В июне немецкое правительство одобрило проект бюджета, оборонные расходы будут поэтапно увеличиваться в ближайшие годы и возрастут с €62,4 млрд в 2025 году до €152,8 млрд в 2029-м — до 3,5% ВВП.
В конце июня Reuters узнал, что правительство Германии стремится ускорить оборонные закупки за счет упрощения юридических процедур, чтобы сделать вооруженные силы боеспособными.
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