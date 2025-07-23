Делегация России прибыла во дворец Чираган для переговоров с Украиной

Владимир Мединский (на первом плане), Игорь Костюков (на втором плане), Михаил Галузин (на третьем плане) в аэропорту перед началом российско-украинских переговоров, Стамбул, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган в Стамбуле, где пройдут их переговоры, сообщил РБК источник в переговорной группе. Переговоры скоро начнутся.

Ранее на место переговоров прибыла также турецкая делегация. Самолет российских переговорщиков прибыл в Стамбул 23 июля, делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Дворец Чираган, где пройдет третий тур переговоров России и Украины, был построен для османских султанов в XIX веке.

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Вопросы, связанные с проектами меморандумов, станут основной темой третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, говорили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что это будет «сложный разговор» и никто не ожидает «легкой дороги».