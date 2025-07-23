Кремль назвал главные темы переговоров в Стамбуле

В основном переговоры будут посвящены обсуждению проектов меморандумов, которыми стороны обменялись на прошлой встрече. По словм Пескова, это будет «сложный разговор»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вопросы, связанные с проектами меморандумов, станут основной темой третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. И также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. Ну и при необходимости, конечно, будут подниматься и другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Российская делегация уже вылетела из Москвы в Стамбул для переговоров. Они должны начаться 23 июля в 19:00 мск.

По словам Пескова, сейчас сложно говорить об ожиданиях России от нового раунда переговоров. Он добавил, что это будет «сложный разговор» и никто не ожидает «легкой дороги», поскольку проекты украинской и российской стороны «диаметрально противоположны».

Владимир Зеленский заявлял, что Украина собирается обсудить с Россией в Стамбуле обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров.

Песков заметил, что вся работа, которая ведется по согласованию меморандумов, — это и есть подготовка встречи. «Без того как проделать всю вот эту сложную работу, уже предметно назначать встречи, ну, вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую очень сложную и очень емкую работу», — добавил он.

«РБК Украина» со ссылкой на информированные источники утверждает, что в Киеве главной темой предстоящих переговоров считают подготовку встречи лидеров.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе и на высшем уровне, однако только при условии наличия конкретных договоренностей. Россия настаивает на «немедленном старте переговоров без предварительных условий» и считает невозможным прекращение огня до переговоров, а не наоборот. В Киеве, однако, настаивают на предварительном 30-дневном прекращении огня.