Сделавшей операцию жене главы ФЕОР хирурга отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд отправил под домашний арест Екатерину Лонскую, решение опубликовано на сайте судов общей юрисдикции столицы. «РИА Новости» уточняет, что речь идет о пластическом хирурге, которая провела неудачную блефаропластику жене главы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инне Борода.
Дело против Лонской возбуждено по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Блефаропластика — хирургическая операция, корректирующая форму век и разрез глаз.
Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы супруги председателя ФЕОР, женщина обратилась в одну из клиник в Москве, чтобы сделать упомянутую выше пластическую операцию. ТАСС со ссылкой на другого адвоката потерпевшей Андрея Алешкина уточняет, что операция проходила в эстетической клинике «Клазко» в октябре 2023 года.
После процедуры Борода пролежала в больнице неделю и потеряла зрение. В связи с этим она обратилась за помощью к хирургу в Италии. На данный момент, как уточняет агентство, у женщины видит только один глаз на 30%.
Защита сообщила, что к таким последствиям привели лекарства, которые принимала пострадавшая. Однако врач не провела должным образом диагностику и не узнала об этом. Врач свою вину не признает.
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