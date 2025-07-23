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Банк ответил на сообщения про обыски по делу Кехмана

В ББР Банке ответили на сообщения про обыски по делу Кехмана
Фото: ББР банк (АО) / сервис «Яндекс.Карты»
Фото: ББР банк (АО) / сервис «Яндекс.Карты»

Обыски в петербургском отделении ББР Банка «Харьковская» связаны с одним из клиентов, а не деятельностью финансового учреждения, рассказали РБК в ББР Банке. Там отметили, что из-за визита силовиков остановили прием посетителей в этом отделении. Оно расположено на Харьковской улице, 3 — рядом с Невским проспектом.

«Сегодня мы были вынуждены временно приостановить обслуживание клиентов ДО «Санкт-Петербург» для обеспечения правоохранительным органам возможности выполнения своих мероприятий», — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы АО «ББР Банк» Наталья Борисова. По ее словам, на время следственных мероприятий обслуживание клиентов осуществляется в других отделениях ББР Банка.

Телеканал «78», уточняет, что обыски связаны с уголовным делом о растрате в особо крупном размере, по которому проходили следственные действия во вторник 22 июля в Михайловском театре.

Силовики пришли с обыском в Михайловский театр
Общество
Здание Михайловского театра

По данным телеканала, в ББР Банке есть счет компании «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова, которая работала над ремонтом Михайловского театра, МХАТ и Новосибирской консерватории, а позже занималась зданием Биржи.

Ранее по этому делу было предъявлено обвинение директору МХАТа и худруку Михайловского театра Владимиру Кехману. По данным «Известий», ему вменяют превышение сметной стоимости по трем подрядным контрактам при реконструкции старой сцены МХАТа, восстановление которой началось в 2022 году. «Фонтанка» добавляет, что сам Кехман находится сейчас в Москве, а не в Петербурге.

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обыски Владимир Кехман "дело кехмана"
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