На Украине взяли администратора русскоязычного форума киберпреступников
На Украине задержали мужчину, которого подозревают в администрировании международного русскоязычного киберпреступного форума, сообщает AFP со ссылкой на заявление французской прокуратуры.
Подозреваемый был задержан при содействии французской полиции и Европола.
«Этот форум с 2013 года являлся одной из основных площадок для глобальной киберпреступности», — отметили в прокуратуре.
Там добавили, что на форуме осуществлялась продажа вредоносного ПО, доступов к скомпрометированным системам, похищенных данных и услуг, связанных с атаками с вымогательством. Форум также поддерживал зашифрованный Jabber-сервер для обмена сообщениями, облегчающий анонимное взаимодействие между киберпреступниками, отметили в прокуратуре.
Расследование было начато в июле 2021 года и передано в суд в ноябре того же года. Перехваченные сообщения выявили многочисленные противоправные действия, связанные с киберпреступностью и атаками программ-вымогателей, и подтвердили, что они принесли злоумышленникам как минимум $7 млн прибыли.
В августе 2024 года в США арестовали россиянина Павла Кублицкого и уроженца Казахстана Александра Ходырева, подозреваемых в администрировании сайта в даркнете, используемого для совершения киберпреступлений. В частности, пользователи ресурса покупали и продавали учетные данные для входа, личную идентификационную информацию, вредоносное ПО и поддельные идентификационные документы.
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