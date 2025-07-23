На Украине взяли администратора русскоязычного форума киберпреступников

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине задержали мужчину, которого подозревают в администрировании международного русскоязычного киберпреступного форума, сообщает AFP со ссылкой на заявление французской прокуратуры.

Подозреваемый был задержан при содействии французской полиции и Европола.

«Этот форум с 2013 года являлся одной из основных площадок для глобальной киберпреступности», — отметили в прокуратуре.

Там добавили, что на форуме осуществлялась продажа вредоносного ПО, доступов к скомпрометированным системам, похищенных данных и услуг, связанных с атаками с вымогательством. Форум также поддерживал зашифрованный Jabber-сервер для обмена сообщениями, облегчающий анонимное взаимодействие между киберпреступниками, отметили в прокуратуре.

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