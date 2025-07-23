Экс-вагнеровец рассказал о боях под Артемовском в мае 2023-го
Фразой «мама, забери меня отсюда» описал ситуацию на поле боя под Артемовском (украинское название — Бахмут) в начале 2023 года бывший военнослужащий ЧВК «Вагнер» по имени Артем. Рассказ военного приводит газета «Наш Красноярский край».
По словам мужчины, он вместе с братом получил повестку в военкомат, но решил записаться в частную военную компанию (ЧВК). Сначала новобранцев готовили на военной базе, затем перебросили на бахмутовское направление. Артема зачислили в штурмовики.
Бои за Артемовск длились несколько месяцев, помимо ЧВК «Вагнер» в них участвовали военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. За это время основатель «Вагнера» Евгений Пригожин неоднократно жаловался на «снарядный голод». В ночь на 21 мая 2023 года Минобороны объявило о взятии города. За месяц до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сдаст Бахмут, так как его потеря может открыть российским войскам плацдарм для наступления.
«Первые три-четыре боя ты мало что помнишь и только радуешься, что остался цел», — вспоминает Артем. По его словам, он благодарен «старшим товарищам», которые сказали «все делать за ними и не делать из себя героя».
«В бою ты не думаешь, сколько противников возьмешь в плен или уничтожишь, там раздумывать некогда, действуешь на автомате», — пояснил мужчина.
По его словам, в 2023 году самую большую опасность для российских солдат под Артемовском представляла бронетехника украинцев, а не беспилотники, как сейчас. Группа, в которой был Артем, попала под танковый обстрел. Мужчина получил серьезное ранение, попал в госпиталь и год восстанавливался, но вернуться в зону военной операции не смог — не прошел медкомиссию по состоянию здоровья.
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