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Ограничения для мигрантов ,  
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Киргизия предложила тестировать у себя детей мигрантов на знание русского

Бишкек предложил проверять русский язык у детей мигрантов до выезда в Россию
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Антон Уницын / РИА Новости
Фото: Антон Уницын / РИА Новости

Власти Киргизии предложили еще на родине проверять знание русского языка у детей планирующих выехать в Россию трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба киргизского МИДа. Об этом шла речь на встрече замминистра иностранных дел республики Алмаза Имангазиева с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым.

«Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность проведения такого тестирования на базе высших учебных заведений в Кыргызской Республике», — говорится в сообщении.

Дипломаты обсудили также возможность фотографирования, дактилоскопии и медицинского освидетельствования граждан Киргизии перед их выездом в Россию. Кроме того, были затронуты вопросы легализации миграционного статуса приезжих, включенных в России в реестр контролируемых лиц.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

«В связи с этим кыргызская сторона обратилась с просьбой об открытии дополнительных окон приема документов в миграционных центрах и территориальных подразделениях МВД России, учитывая значительный рост обращений и образовавшиеся очереди», — добавили в пресс-службе.

Закон об обязательной проверке детей мигрантов на знание русского языка при зачислении в школу заработал в России с апреля 2025 года. Варианты тестирования различаются в зависимости от года обучения. С каждым классом задания усложняются. Также для каждого класса установлен порог баллов, который необходимо набрать для успешной сдачи.

В мае к процедуре не допустили 81% желающих, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Среди основных причин отказа были названы: неполный пакет документов, отсутствие свободных мест в школах и недостоверные сведения в поданных документах.

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Теги
Денис Малышев
мигранты Киргизия тестирование русский язык
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