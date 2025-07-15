Дума разрешила признание организаций экстремистскими из-за их основателей
Госдума в третьем и финальном чтении приняла закон, который предусматривает, что статус экстремистской организация может получить из-за действий своего основателя, руководителя или участника, сообщает «РИА Новости».
Согласно закону, организацию могут признать экстремистской, если ее основателю или участнику вынесли приговор по уголовному делу за создание, руководство или участие в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК России «Организация экстремистского сообщества»).
Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в начале апреля. Его внесли в Думу в начале февраля. Вступление закона в силу предлагается со дня его опубликования. Сейчас признавать организацию экстремистской можно только на основании соответствующего решения суда.
Кроме этого, законопроектом предлагается разрешить вносить в перечень экстремистских организаций, который ведет Минюст, экстремистские сообщества.
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