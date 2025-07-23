Володин похвалил Сталина и КПРФ за пересмотр отношения к нему

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Пересмотр позиции КПРФ по отношению к Иосифу Сталину заслуживает одобрения, поскольку многие исторические процессы воспринимаются объективнее, чем раньше, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Действительно, трагедия — распад страны, а сейчас мы это понимаем, анализируем, как никогда, переживая за это, потому что многие процессы воспринимаются более объективно, чем ранее. И фракция КПРФ пересмотрела свое отношение и к Сталину, и к XX-му съезду, это тоже очень важно», — сказал он.

Володин также отметил заслуги самого Сталина. «Он сделал все для победы в Великой Отечественной войне. Большое видится на расстоянии», — сказал спикер Госдумы.

Володин отметил, что изменение отношении партии к Сталину — признак силы, а до этого «слабый Горбачев делал все, чтобы затоптать Героя Советского Союза». Он добавил, что пришедший к власти после Хрущева Брежнев, «будучи достаточно сильным человеком, не трогал Хрущева, а Хрущев был очень слабым и сделал все, чтобы затоптать Сталина».

В начале июля съезд КПРФ принял резолюцию о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС. На сайте КПРФ отмечается, что она была принята по инициативе лидера партии Геннадия Зюганова, а в докладе Хрущева «содержатся подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Генералиссимуса Победы».

В 2016 году Зюганов заявил, что Хрущев, попытавшись развенчать «ленинско-сталинскую модернизацию», «совершил преступление перед народами». Лидер КПРФ отметил, что Ленин и Сталин «всю империю собрали, девять тысяч заводов лучших построили, самую лучшую социальную политику дали, создали по сути ракетно-ядерное оружие и прорвались в космос».

Президент Владимир Путин в 2017 году назвал излишнюю «демонизацию» Сталина одним из путей «атаки на Советский Союз и Россию». Он также назвал его «сложной исторической фигурой» и «продуктом своей эпохи».

В апреле Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград, в том же месяце он присвоил волгоградскому аэропорту название «Сталинград».