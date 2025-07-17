Посольство России возмутило переименование бульвара Сталинград во Франции

Переименование бульвара Сталинград в пригороде Ниццы возмутительно, а то, как Париж объяснил свое решение, является фальсификацией истории. Об этом заявило посольство России во Франции.

Французские власти переименовали бульвар Сталинград, расположенный в городе Драпе, ранее в июле. Теперь он называется Рив-дю-Пайон (Rives du Paillon).

«С возмущением мы узнали о решении властей французского города Драп (департамент Приморские Альпы) переименовать улицу, носящую имя Сталинграда», — заявили в посольстве.

Объясняя решение, заместитель мэра Александра Руссо сказала, что «Сталинградская битва — это не предмет исторической гордости» и что она не является великим моментом для Франции.

В российском посольстве подчеркнули, что Сталинградская битва, при которой армия СССР нанесла поражение вермахту, — одна из ключевых, в том числе и для Второй мировой войны. В нем также отметили, что под Сталинградом были разгромлены «немецкие дивизии, которые в 1940 году маршировали по улицам оккупированного Парижа».

Бывший французский президент генерал Шарль де Голль назвал битву под Сталинградом символом победы, а также свидетельством эффективного союзничества государств против противника, подчеркнули в посольстве.

В июне в Драпе была созвана комиссия, чтобы присвоить названия улицам, которые их не имели, отмечает Nice Matin. Однако более десятка улиц, которые уже имели названия, «вокруг которых шли споры», по словам мэра, также были переименованы. Помимо бульвара Сталинград французские власти переименовали и улицу Ленина, а также площадь Ленина. Теперь они называются улица Роже Каппеллини и Луи Дельфино, соответственно.