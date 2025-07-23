ТАСС узнал об отправке задержанного брянского вице-губернатора в Москву
Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, задержанного после проведения обысков, отправили в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Москве продолжат следственные действия с участием Симоненко и главы областного управления капитального строительства Евгением Журой. Обоим также изберут меру пресечения, уточнил собеседник агентства.
Симоненко был задержан по подозрению в превышении полномочий. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Утром 22 июля обыски прошли как дома у Симоненко, так и на его рабочем месте в связи с подозрениями в хищении средств на «зубы дракона» для защиты приграничья от атак ВСУ. По данным ТАСС, сумма ущерба — 818,8 млн руб.
Осенью 2021 года Симоненко был назначен врио заместителя губернатора региона. До задержания он курировал работу департамента строительства, а также управления архитектуры и градостроительства региона.
Аналогичные уголовные дела о хищениях при закупке и создании фортификационных сооружений расследуются и в других российских регионах на границе с Украиной. Так, под стражей находятся экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший зам Алексей Дедов. В Белгородской области — председатель правления капстроительства Алексей Сошников и двое сотрудников организации. Им вменяется растрата при создании укреплений на границе.
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