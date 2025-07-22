К вице-губернатору Брянской области пришли с обысками из-за укреплений

По данным источника, обыски проводятся дома у чиновника и на его рабочем месте. Процессуального статуса у Симоненко нет.

Николай Симоненко (Фото: Правительство Брянской области)

Силовики проводят обыски у замгубернатора Брянской области Николая Симоненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области <...> Они проводятся у него дома и на рабочем месте», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас процессуального статуса у Симоненко нет.

Об обысках также сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Аналогичные уголовные дела по фортификационным контрактам расследуются в Курской и Белгородской областях. По делам о хищениях под стражу заключены бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. В Белгородской области — председатель правления капитального строительства Алексей Сошников и двое сотрудников этой организации. Им вменяется в вину растрата при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной

Осенью 2021 года Симоненко был назначен врио заместителя губернатора региона. В настоящее время Симоненко курирует работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства