К вице-губернатору Брянской области пришли с обысками из-за укреплений
Силовики проводят обыски у замгубернатора Брянской области Николая Симоненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области <...> Они проводятся у него дома и на рабочем месте», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, сейчас процессуального статуса у Симоненко нет.
Об обысках также сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Аналогичные уголовные дела по фортификационным контрактам расследуются в Курской и Белгородской областях. По делам о хищениях под стражу заключены бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. В Белгородской области — председатель правления капитального строительства Алексей Сошников и двое сотрудников этой организации. Им вменяется в вину растрата при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной
Осенью 2021 года Симоненко был назначен врио заместителя губернатора региона. В настоящее время Симоненко курирует работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства
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