В Челябинской области подростки разгромили кладбище

Video

В поселке Ближний Береговой Челябинской области группа подростков разгромила десятки могил на местном кладбище, сообщает портал 74.ru. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили изданию, что причастных к погрому на кладбище уже установили, проводится проверка.

По данным источника 74.ru, погром на кладбище в поселке устроили подростки в возрасте до 14 лет.

Видеозаписи с кладбища появились в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», на кадрах видны разгромленные плиты и вырванные столики.

«Помогите, пожалуйста, в нашей беде. Даже я бы сказала — проследите. Мы боимся, что никто не понесет наказание. По моему отцу и по моей дочери протоптались в прямом смысле слова, и еще по многим захоронениям. Это вандализм, как я могу спокойно ждать суда, которого не будет. Помогите проследить и наказать виновных», — говорится в одном из сообщений.

В сентябре 2024 года полиция задержала молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Он вырвал из могилы крест, разбросал цветы и переместил фотографии. По данным телеграм-канала Mash, вандалом оказался 19-летний юноша, который находился в сильном наркотическом опьянении.