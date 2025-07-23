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Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева словами из Библии

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова оценила отмену концерта народного артиста России, дирижера Валерия Гергиева в Италии словами из Библии, ее слова прозвучали в эфире радио Sputnik.

«Я просто хочу еще раз процитировать, там написано — «не мечите бисер перед свиньями». Все, без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших, кто-то считает самой великой», — сказала она.

По словам Захаровой, отменив концерт Гергиева, организаторы концерта оказались не способы принять его талант.

«Когда я слышу про развитие гуманитарного сотрудничества, это очень важно, но только они должны быть способными его принять, это самое дарование, этот гений, которого нам вот всем посчастливилось видеть, кому-то слышать Гергиева», — добавила она.

Гергиев должен был выступить 27 июля в итальянской Казерте. Предполагалось, что он будет дирижировать оркестром Театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинского театра. Руководство Королевского дворца в Казерте 21 июля сообщило об отмене концерта.

Посол России заявил об оторопи после отмены концерта Гергиева в Италии
Политика
Валерий Гергиев

К отмене выступления Гергиева ранее призывала вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, которая потребовала гарантий того, что средства Евросоюза не будут использоваться для поддержки «инициатив, связанных с личностями, близкими к режимам, чьи ценности противоречат европейским».

Мероприятие вызвало протесты со стороны других итальянских политиков и международных активистов, в том числе министра культуры Италии Алессандро Джули. По словам министра, выступление Гергиева «может послать неверный сигнал».

В посольстве России в Италии заявили, что ситуация вокруг концерта Гергиева была создана искусственно. Там отметили, что власти Италии «придерживаются не партийных, а достаточно активных и крикливых деструктивных сил, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии».

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Евгений Вахляев
Мария Захарова Валерий Гергиев отмена концертов Италия
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Валерий Гергиев фото
Валерий Гергиев
дирижер, музыкант, глава Мариинского и Большого театров
2 мая 1953 года
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