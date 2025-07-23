Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева словами из Библии

Мария Захарова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова оценила отмену концерта народного артиста России, дирижера Валерия Гергиева в Италии словами из Библии, ее слова прозвучали в эфире радио Sputnik.

«Я просто хочу еще раз процитировать, там написано — «не мечите бисер перед свиньями». Все, без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших, кто-то считает самой великой», — сказала она.

По словам Захаровой, отменив концерт Гергиева, организаторы концерта оказались не способы принять его талант.

«Когда я слышу про развитие гуманитарного сотрудничества, это очень важно, но только они должны быть способными его принять, это самое дарование, этот гений, которого нам вот всем посчастливилось видеть, кому-то слышать Гергиева», — добавила она.

Гергиев должен был выступить 27 июля в итальянской Казерте. Предполагалось, что он будет дирижировать оркестром Театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинского театра. Руководство Королевского дворца в Казерте 21 июля сообщило об отмене концерта.

К отмене выступления Гергиева ранее призывала вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, которая потребовала гарантий того, что средства Евросоюза не будут использоваться для поддержки «инициатив, связанных с личностями, близкими к режимам, чьи ценности противоречат европейским».



Мероприятие вызвало протесты со стороны других итальянских политиков и международных активистов, в том числе министра культуры Италии Алессандро Джули. По словам министра, выступление Гергиева «может послать неверный сигнал».

В посольстве России в Италии заявили, что ситуация вокруг концерта Гергиева была создана искусственно. Там отметили, что власти Италии «придерживаются не партийных, а достаточно активных и крикливых деструктивных сил, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии».