Посол России заявил об оторопи после отмены концерта Гергиева в Италии

Валерий Гергиев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Отмена концерта дирижера и руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева стала результатом работы действующих в Италии «деструктивные сил», которые провоцируют негативное восприятие России в Италии и Италии в России.

Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов в ответ на «скандальную ситуацию, искусственно созданную» вокруг планировавшегося концерта с участием Гергиева и четырех солистов Мариинского театра на фестивале в Казерте.

Гергиев должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re. Он собирался дирижировать оркестром театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинки. Предполагалось, что это будет его первый концерт в Европе после начала военной операции на Украине в 2022 году. Однако руководство Королевского дворца в Казерте отменило концерт.

«Вызывают оторопь агрессивная риторика и несоразмерная полемика в итальянских СМИ в связи с приглашением властями области Кампания <...> выдающегося российского дирижера» — написал Парамонов в телеграм-канале посольства России в Италии. По его словам, это идет в разрез с ранее сделанными заявлениями итальянских политиков против «отмены» русской культуры на Западе.

«Кто думает, что отмена концерта В.А.Гергиева нанесет ущерб России, глубоко ошибаются. <...> Скорее будет нанесен ущерб самой Италии, которая таким образом подрывает свой авторитет» — подчеркнул дипломат.

В последний раз Гергиев выступал в Италии 23 февраля 2022 года, тогда он дирижировал оперой «Пиковая дама» в «Ла Скала». Миланский театр прекратил с ним сотрудничество, так как музыкант отказался осудить действия России на Украине. Похожее решение приняли Баварская государственная опера и Карнеги-холл в Нью-Йорке.