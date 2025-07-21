Посол России заявил об оторопи после отмены концерта Гергиева в Италии
Отмена концерта дирижера и руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева стала результатом работы действующих в Италии «деструктивные сил», которые провоцируют негативное восприятие России в Италии и Италии в России.
Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов в ответ на «скандальную ситуацию, искусственно созданную» вокруг планировавшегося концерта с участием Гергиева и четырех солистов Мариинского театра на фестивале в Казерте.
Гергиев должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re. Он собирался дирижировать оркестром театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинки. Предполагалось, что это будет его первый концерт в Европе после начала военной операции на Украине в 2022 году. Однако руководство Королевского дворца в Казерте отменило концерт.
«Вызывают оторопь агрессивная риторика и несоразмерная полемика в итальянских СМИ в связи с приглашением властями области Кампания <...> выдающегося российского дирижера» — написал Парамонов в телеграм-канале посольства России в Италии. По его словам, это идет в разрез с ранее сделанными заявлениями итальянских политиков против «отмены» русской культуры на Западе.
«Кто думает, что отмена концерта В.А.Гергиева нанесет ущерб России, глубоко ошибаются. <...> Скорее будет нанесен ущерб самой Италии, которая таким образом подрывает свой авторитет» — подчеркнул дипломат.
В последний раз Гергиев выступал в Италии 23 февраля 2022 года, тогда он дирижировал оперой «Пиковая дама» в «Ла Скала». Миланский театр прекратил с ним сотрудничество, так как музыкант отказался осудить действия России на Украине. Похожее решение приняли Баварская государственная опера и Карнеги-холл в Нью-Йорке.
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