Брат Сырского заявил, что «его родителей облили грязью»

Александр Сырский (Фото: Global Look Press)

Живущий в России брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег прокомментировал «РИА Новости» сообщения о переводе в Россию денег на лечение отца и заявил, что его «родителей облили грязью».

«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — сказал он.

Телеграм-канал SHOT 22 июля сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский снова вышел на связь с живущими в России родителями после ухудшения состояния здоровья своего 86-летнего отца. Как пишет SHOT, cначала пенсионер лечился во Владимире, однако там врачи помочь ему не смогли и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Как утверждает телеграм-канал, Сырский перевел в Россию на лечение 1 млн руб.

Александра Сырского назначили главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года. Сырский родился в 1965 году в деревне Новинки Петушинского района Владимирской области. С 1982 по 1986 год он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. После окончания училища Сырский получил назначение в Полтавскую область, его дальнейшая карьера связана со службой в украинской армии.

Родители и брат нового главкома — жители Владимира. Отец Сырского Станислав — полковник в отставке. Как пишет SHOT, семья главкома ВСУ занимала пророссийскую позицию, родители регулярно участвовали в шествии «Бессмертного полка».