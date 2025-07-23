Минпросвещения установило, сколько часов должны учиться младшеклассники
Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники 1-4 классов в соответствии с объемом максимально допустимой нагрузки, с документом министерства ознакомилось «РИА Новости».
Для первоклассников с 1 сентября 2025 года объем нагрузки должен составлять от 20 до 21 часа в неделю, для учеников второго, третьего и четвертого классов — от 23 до 26 часов.
Количество часов зависит от вариантов федеральных учебных планов, говорится в документе.
Число учебных занятий за четыре класса не может составлять менее 2966 часов и более 3305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе.
Минпросвещения с 1 сентября введет нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах.
С нового учебного года школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков — длительность каждого составляет не более 45 минут.
Длительность практической работы будет составлять один урок. При этом объем времени на проведение всех таких работ не должен превышать 10% от часов, выделенных на тот или иной предмет.
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