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Общество ,  
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В Минпросвещения ответили Госдуме, что не рассматривают отмену ОГЭ

Вопрос полной или частичной отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ, экзамен после 9 класса) в России в настоящее время не рассматривается, следует из ответа Министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — сказано в документе.

Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ и вернуться к традиционной форме письменных и устных экзаменов.

В Минпросвещения отметили, что считают нецелесообразным проведение государственной итоговой аттестации непосредственно образовательными организациями. Там добавили, что формат ОГЭ имеет структуру и требования, схожие с теми, которые предъявляются к проведению ЕГЭ, что дает возможность учащимся заранее подготовиться к Единому государственному экзамену.

В Воронежской области некоторые школьники получили 0 баллов за ОГЭ
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

В письме также отмечается, что любые экзамены, вне зависимости от их формата, могут вызывать волнение и стресс. Важная задача выпускника при этом — научиться контролировать эмоции и демонстрировать полученные знания даже в стрессовых ситуациях, добавили в министерстве.

В 2025 году основной период сдачи ОГЭ продлился с 21 мая до 16 июня. В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области с этого года в рамках эксперимента девятиклассники, которые планируют поступать на программы среднего и среднего профессионального образования, могут сдавать ОГЭ только по двум обязательным предметам. Для перехода в десятый класс по-прежнему необходимо сдать экзамены по четырем предметам: русскому языку, математике и двум на выбор.

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Евгений Вахляев
Минпросвещения экзамены ОГЭ Госдума
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