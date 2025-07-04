В Минпросвещения ответили Госдуме, что не рассматривают отмену ОГЭ

Вопрос полной или частичной отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ, экзамен после 9 класса) в России в настоящее время не рассматривается, следует из ответа Министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — сказано в документе.

Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ и вернуться к традиционной форме письменных и устных экзаменов.

В Минпросвещения отметили, что считают нецелесообразным проведение государственной итоговой аттестации непосредственно образовательными организациями. Там добавили, что формат ОГЭ имеет структуру и требования, схожие с теми, которые предъявляются к проведению ЕГЭ, что дает возможность учащимся заранее подготовиться к Единому государственному экзамену.

В письме также отмечается, что любые экзамены, вне зависимости от их формата, могут вызывать волнение и стресс. Важная задача выпускника при этом — научиться контролировать эмоции и демонстрировать полученные знания даже в стрессовых ситуациях, добавили в министерстве.

В 2025 году основной период сдачи ОГЭ продлился с 21 мая до 16 июня. В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области с этого года в рамках эксперимента девятиклассники, которые планируют поступать на программы среднего и среднего профессионального образования, могут сдавать ОГЭ только по двум обязательным предметам. Для перехода в десятый класс по-прежнему необходимо сдать экзамены по четырем предметам: русскому языку, математике и двум на выбор.