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Общество ,  
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Минпросвещения установит единое время контрольных в российских школах

Минпросвещения с 1 сентября 2025 года введет нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось «РИА Новости».

С нового учебного года школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков — длительность каждого составляет не более 45 минут.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Длительность практической работы будет составлять один урок. При этом объем времени на проведение всех таких работ не должен превышать 10% от часов, выделенных на тот или иной предмет.

В июне в Минпросвещения опровергли переход на электронные учебники.

«Подчеркиваю, средства обучения используются в соответствии с санитарными нормами. Недопустим абсолютно переход на электронные учебники», — заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

По словам Бугаева, в российских школах будут использоваться «традиционные формы» учебников, при этом сейчас заведения переходят на государственные книги, снизив их стоимость.

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Полина Минаева
Минпросвещения школы Дети учеба
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