Сумы и два района области остались без электроэнергии

Фото: Andre Alves / Anadolu / Reuters

Сумы и два района Сумской области столкнулись с отключениями электроэнергии, сообщили в компании «Сумыоблэнерго».

Там подчеркнули, что работают над восстановлением подачи электричества.

По информации «Суспiльне», в связи перебоями в электроснабжении обесточен один из водозаборов города. В областной администрации сообщили, что некоторые медицинские учреждения работают на резервных источниках питания.

На территории Сумской области объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

О перебоях с электричеством в Сумах 19 июля также сообщал президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, тогда без электроснабжения остались несколько тысяч семей.