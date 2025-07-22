Сумы и два района области остались без электроэнергии
Сумы и два района Сумской области столкнулись с отключениями электроэнергии, сообщили в компании «Сумыоблэнерго».
Там подчеркнули, что работают над восстановлением подачи электричества.
По информации «Суспiльне», в связи перебоями в электроснабжении обесточен один из водозаборов города. В областной администрации сообщили, что некоторые медицинские учреждения работают на резервных источниках питания.
На территории Сумской области объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
О перебоях с электричеством в Сумах 19 июля также сообщал президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, тогда без электроснабжения остались несколько тысяч семей.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ