В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе в ночь на 22 июля, сообщил мэр Геннадий Труханов в своем телегарм-канале.
Поздним вечером 21 июля «Суспільне» сообщило также о взрывах в Сумах.
Ранее днем 21 июля издание писало о взрывах в Кривом роге. За два дня до этого, 19 июля, Труханов сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги и показал фотографии, на которых видно, что в некоторых местах в городе возникли пожары.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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