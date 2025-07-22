В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе в ночь на 22 июля, сообщил мэр Геннадий Труханов в своем телегарм-канале.

Поздним вечером 21 июля «Суспільне» сообщило также о взрывах в Сумах.

Ранее днем 21 июля издание писало о взрывах в Кривом роге. За два дня до этого, 19 июля, Труханов сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги и показал фотографии, на которых видно, что в некоторых местах в городе возникли пожары.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.