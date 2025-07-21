ФРГ передаст Киеву две системы Patriot из своих запасов, а затем заменит их комплексами из США, пояснил глава Минобороны

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Украине нужно пять систем ПВО Patriot, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании в формате «Рамштайн», его слова приводит ZDFheute. Он пообещал, что ФРГ передаст две системы Patriot.

Немецкое правительство предложило профинансировать поставку двух комплексов для Украины, напоминает Der Spiegel. Писториус высказал эту идею американскому коллеге Питу Хегсету в апреле, а канцлер Фридрих Мерц несколько раз обсуждал ее с президентом США Дональдом Трампом в последние недели. Норвегия согласилась взять на себя расходы на еще одну систему Patriot.

Изначально планировалось, что Германия купит два комплекса у Соединенных Штатов примерно по €1 млрд каждый и отправить их напрямую на Украину. Однако из-за невозможности немедленной поставки бундесвер сначала передаст Киеву две из оставшихся девяти систем Patriot, а затем заменит их комплексами из США.

Писториус утверждал, что у Германии фактически осталось всего шесть комплексов Patriot. Этого слишком мало, учитывая обязательства бундесвера перед НАТО, отмечает Der Spiegel. Как пишет издание, ФРГ уже перебросила три из имевшихся 12 батарей Patriot на Украину. Еще две размещены на юго-востоке Польши для защиты аэропорта Жешув, откуда идут поставки оружия на Украину. Еще одна батарея Patriot используется для подготовки бундесвера и украинских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп обещал, что Вашингтон отправит Киеву Patriot, но оплачивать эти поставки будет полностью Европа. В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в июле Трамп анонсировал передачу Украине 17 систем Patriot. На прошлой неделе американский лидер сообщил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже отправляются на Украину через Германию. Позже немецкие власти опровергли слова Трампа.

На прошлой неделе власти Швейцарии сообщили, что Пентагон уведомил их о задержке поставок заказанных у США пяти комплексов Patriot, поскольку Вашингтон пересмотрел приоритеты в пользу Украины.

В Кремле считают, что Европа «проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларирует свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны».