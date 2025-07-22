В Минтрансе раскрыли число пассажиров, которых затронули отмены рейсов

Обстановка в аэропорту Шереметьево (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС) Обстановка в аэропорту Шереметьево (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС) Обстановка в аэропорту Шереметьево (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС) Обстановка в аэропорту Шереметьево (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС) Обстановка в аэропорту Шереметьево (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ситуация с отменой рейсов и уходом самолетов на запасные аэродромы в период с 19 по 22 июля затронула 75 тыс. пассажиров, рассказал замминистра транспорта Владимир Потешкин на селекторном совещании с главой ведомства Андреем Никитиным.

Совещание было посвящено вопросу соблюдения прав пассажиров в период ограничений и задержек рейсов в аэропортах Московского региона и Пулково. Участие в нем приняли руководители Росавиации, Ространснадзора, РЖД, а также аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково, «Аэропортов регионов», авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии».

По словам Потешкина, в период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах Московского региона, а также в Пулково суммарно отменили 517 рейсов, на запасные аэродромы ушли 169 самолетов. За это время было оформлено более 16 тыс. возвратов билетов, выдано более 109 тыс. ваучеров на напитки и свыше 58 тыс. ваучеров на питание. В гостиницах размещены 16 тыс. человек. В настоящее время аэропорты возвращаются к работе в режиме штатного расписания.

«Аэропорты принимают необходимые меры по улучшению условий пребывания пассажиров в период задержек рейсов. Обеспечены надувные матрасы, организовано по несколько таких пространств в общих и стерильных зонах аэропортов. Организовано взаимодействие с цехами питания и точками приема пищи», — рассказал Потешкин (цитата по сайту Минтранса).

Ограничения в российских аэропортах в прошедшие дни вводили на фоне угрозы атак беспилотников. Чаще всего закрывался Шереметьево, но дольше всего ограничения действовали во Внуково. Генеральная прокуратура России заявила, что держит на контроле ситуацию с задержками и отменами рейсов, а также следит за соблюдением законодательства в части цен на воду и товары первой необходимости на территории аэропортов.

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