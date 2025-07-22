Министр иностранных дел Израиля прибыл в Киев

Гидеон Саар (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP / ТАСС)

В Киев с официальным визитом прибыл глава МИД Израиля Гидеон Саар, сообщает Reuters со ссылкой на израильского посла на Украине, а также The Times of Israel со ссылкой на офис министра.

Визит Саара продлится до среды, 23 июля. Он стал вторым министром Израиля, посетившим Украину с февраля 2023 года.

Как ожидается, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел страны Андреем Сибигой, замглавы украинского парламента и представителями местной еврейской общины, сообщил изданию украинский дипломат. Что именно они будут обсуждать, источники не уточняют.

Он также посетит мемориал жертвам Холокоста в Бабьем Яре.

В прошлый раз бывший глава МИД Израиля, ныне министр энергетики Эли Коэн посетил Киев в феврале 2023 года. Он стал первым министром Израиля, который посетил Украину с начала военной операции России.

После начала российской спецоперации власти Израиля не раз заявляли, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь. Киев просил передать ему системы ПВО, но Израиль не соглашался. Однако в начале июня 2025 года посол Израиля на Украине Михаил Бродский сообщил о передаче Киеву списанных систем Patriot, которые в начале 1990-х Иерусалиму передал Вашингтон. Ранее власти Израиля не объявляли о военных поставках Украине.

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.