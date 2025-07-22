Прокуроры пришли на теплоход «Леонид Красин» после публикаций об инфекции

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

У пассажиров теплохода «Леонид Красин», находящегося в Ярославле, «выявлены случаи ухудшения здоровья», сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

Прокуратура проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, отметили в ведомстве. На судне, в частности, работает заместитель ярославского транспортного прокурора Максим Юрчук.

Ранее телеграм-каналы, в том числе Shot, написали, что более 30 пассажиров судна пожаловались на недомогание и симптомы отравления. Они высказывали предположение, что речь может идти о норовирусной инфекции.

В компании «Мостурфлот» агентству ТАСС заявили, что отравления пассажиров на теплоходе «Леонид Красин» не было. «На теплоходе «Леонид Красин», прибывшем из Астрахани в Москву 19 июля, ни у одного из пассажиров не брали медицинские анализы, ни у одного из туристов нет претензий к работе экипажа», — сообщили в «Мостурфлоте».

Там добавили, что в следственные органы передано заявление компании «о распространении недостоверной информации».

В министерстве здравоохранения Ярославской области ТАСС сообщили, что после осмотра пассажиров и сотрудников теплохода не выявили признаков заражения кишечной инфекцией.

В начале июля Роспотребнадзор сообщил о проверке в связи с выявлением случаев острой кишечной инфекции у пассажиров и экипажа круизного теплохода «Николай Карамзин», следовавшего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. По данным ведомства, на теплоходе было зафиксировано 37 случаев заболевания. Как установила лаборатория ведомства, причиной вспышки стал норовирус.